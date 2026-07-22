Kamuoyu araştırması parası başını yaktı: Seul Belediye Başkanı’na siyasi finansman cezası

Güney Kore’de bir mahkeme, Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon hakkında Siyasi Fonlar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 6 bin 760 dolar para cezası verdi.

Mahkeme, Oh’un 2021 Seul Belediye Başkanlığı ara seçimi öncesinde 21 milyon won değerinde kamuoyu araştırması hizmeti aldığını belirledi.

Kararda, kamuoyu araştırmalarının maliyetinin Oh’un uzun yıllardır destekçisi olan bir kişi tarafından karşılandığı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu ödemenin siyasi finansman mevzuatına aykırı olduğuna hükmederken 21 milyon wonun da müsaderesine karar verdi.

GÖREVDEN DÜŞME RİSKİ

Haziran ayında yeniden Seul Belediye Başkanı seçilen Oh’un siyasi geleceği, mahkeme kararının ardından belirsizliğe girdi.

Güney Kore yasalarına göre, seçilmiş kamu görevlileri siyasi finansman suçlarından 1 milyon wonun üzerinde kesinleşmiş para cezası almaları ya da hapis cezasına çarptırılmaları halinde görevlerini kaybediyor.

Bu nedenle 10 milyon wonluk cezanın üst mahkemelerce onanması durumunda Oh’un belediye başkanlığı sona erebilir.