Kan donduran cinayet... Ünlü sanatçı, hamile eşi, 3 yaşındaki çocuğu ve köpeği koli bandıyla bağlanmış halde öldü bulundu!

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde kan donduran bir cinayet vakası yaşandı.

Yetkililerin açıklamasına göre, bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evde çalışan genç bir kişi ve ailenin evcil köpeği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Yetkililer, Melendez’in 6 yaşındaki çocuğunun ise olay yerinde yara almadan bulunduğunu açıkladı. Melendez’in eşi Ana Paola’nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin olay yerinde koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü, bir kişinin ise sırtından vurulduğu aktarıldı.

2 GÖZALTI

Başsavcılık Ofisi, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin, Melendez ile olan bağlantılarını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.