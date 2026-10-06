Kanada’da referandum tartışması yeniden alevlendi: Ayrılıkçılar kazandı, çoğunluğu bulamadı

Kanada’nın Quebec eyaletinde yapılan seçimleri ayrılıkçı Parti Québécois (PQ) kazandı. Ancak parti, tek başına hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamadı.

Paul St-Pierre Plamondon liderliğindeki PQ, 127 sandalyeli Quebec Ulusal Meclisi’nde 59 sandalye kazanarak 64 sandalyelik çoğunluk sınırının altında kaldı. Böylece parti, 10 yılı aşkın sürenin ardından yeniden iktidara dönerken azınlık hükümeti kuracak.

Seçim sonucunda PQ, mecliste en fazla sandalyeye sahip parti oldu ancak yasaları geçirmek ve güven oylamalarında ayakta kalabilmek için diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyacak.

St-Pierre Plamondon, sonuçların ardından yaptığı açıklamada seçmenin partisine diğer siyasi oluşumlarla birlikte çalışma mesajı verdiğini söyledi.

PQ’nun aldığı yüzde 27,9’luk oy oranı ise Quebec tarihinde seçimi kazanan bir parti açısından dikkat çekici derecede düşük bir oran olarak kayda geçti.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU YENİDEN GÜNDEMDE

St-Pierre Plamondon, seçim kampanyası boyunca Quebec’in Kanada’dan ayrılması konusunda yeni bir referandum düzenleme sözü verdi.

PQ lideri, referandumun ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrıldıktan sonra yapılmasını planladığını belirtti.

St-Pierre Plamondon, Quebec’in Fransızca konuşan kimliğinin korunması açısından bağımsızlığın önemli olduğunu savunuyor.

Zafer konuşmasında bağımsız Quebec hedefinden vazgeçmediğini belirten PQ lideri, bu projenin Kanada’nın geri kalanıyla ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Ancak seçim sonucu, Quebec halkının çoğunluğunun Kanada’dan ayrılmayı desteklediği anlamına gelmiyor.

McGill Üniversitesi’nden siyaset bilimci Daniel Béland, bağımsızlığa desteğin yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirterek seçimin temel gündeminin bağımsızlıktan ziyade 2018’den bu yana iktidarda bulunan Coalition Avenir Québec’in (CAQ) yönetimine yönelik tepki olduğunu değerlendirdi.

Azınlık hükümeti kurulması, PQ’nun olası bir referandum için parlamentoda diğer partilerle uzlaşmasını zorunlu hale getirecek.

CAQ ağır yenilgi aldıCAQ AĞIR YENİLGİ ALDI

Seçimin en büyük kaybedeni ise mevcut iktidar partisi CAQ oldu.

Seçime 79 milletvekiliyle giren parti, parlamentoda sandalye kazanamadı. Parti lideri ve Quebec Başbakanı Christine Fréchette de Trois-Rivières bölgesindeki koltuğunu kaybetti.

Fréchette yenilgiyi kabul ederek sonuçların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, seçim sonuçlarının ardından St-Pierre Plamondon’u tebrik etti.

Carney, federal hükümet ile yeni Quebec yönetiminin özellikle ABD’nin gümrük tarifelerinden etkilenen işletmelerin ve çalışanların desteklenmesi, istihdam yaratılması ve konut sorunuyla mücadele konularında birlikte çalışacağını belirtti.

BİRLİK TARTIŞMASI BÜYÜYEBİLİR

Quebec seçimleri, Kanada’daki ulusal birlik tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Quebec’te ayrılıkçı bir partinin iktidara gelmesinden yaklaşık iki hafta sonra Alberta’da da Kanada’dan ayrılmaya ilişkin bir referandum düzenlenip düzenlenmemesi konusunda 19 Ekim’de oylama yapılması planlanıyor.

Quebec daha önce 1980 ve 1995 yıllarında iki kez bağımsızlık referandumuna gitmişti. Her iki referandumda da Kanada’dan ayrılma önerisi reddedilmiş, 1995’teki oylama ise çok küçük bir farkla sonuçlanmıştı.

Yaklaşık 9,1 milyon nüfusa sahip Quebec’in yaklaşık yüzde 80’i Fransızca konuşuyor. Eyalet kendi gelir vergisini topluyor, Fransızca konuşan göçmenlere öncelik veren politikalar uyguluyor ve Fransızcanın kamusal yaşamda önceliğini koruyan geniş yetkilere sahip bulunuyor.