Kanada’da aranan saldırganlardan biri ölü bulundu
Kanada’da 10 kişinin öldüğü bıçaklı saldırılar sebebiyle aranan iki şüpheliden biri ölü olarak bulundu.
Kanada’da 13 farklı bölgede düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıların aranan iki şüphelisinden biri ölü olarak bulundu.
Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30 sıralarında James Smith Cree Nation bölgesinde bir erkeği cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucu ölen kişinin, bıçaklı saldırılar kapsamında aranan şüphelilerden Damien Sanderson olduğu öğrenildi.
“VÜCUDUNDA YARALAR VAR”
Polis, ilk incelemelere göre ölen şüpheli Damien Sanderson’un vücudunda yaralar olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Damien’in cesedi açık havada, bir evin yakınında, çimenlik bir alanda bulundu. Görünür yaraları olduğunu doğrulayabiliriz. Kesin ölüm nedeni belirlenecek” denildi.
Diğer şüpheli, Damien Sanderson’un kardeşi Myles Sanderson hala aranıyor.
“MYLES DA YARALANMIŞ OLABİLİR”
Polis, Myles Sanderson’un da yaralanmış olabileceğini ancak bunun henüz doğrulanmadığını belirtti. ü
Açıklamada, “Damien'ın kardeşi Myles Sanderson da yaralanmış olabilir ancak bu doğrulanmadı. Tıbbi yardım arama olasılığı var. Yaralı olsa bile, bu onun tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Myles'ın hem kişileri hem de mülkiyet suçlarını içeren uzun bir sabıka kaydı var. Myles üç kez birinci derece cinayetle karşı karşıya ve aranıyor. Silahlı ve tehlikeli olduğuna inanıyoruz, ona yaklaşmayın. Nerede olduğunu biliyorsanız hemen polisi arayın” ifadelerine yer verildi.
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