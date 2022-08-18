Kanada'dan Çin'i kızdıracak adım: Milletvekilleri Tayvan'ı ziyaret edecek
Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Kanada Parlamentosu’nun Uluslararası Ticaret Komitesinin Ekim ayı başlarında Tayvan’ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin-Tayvan gerilimine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından, Kanadalı milletvekilleri tarafından Tayvan’a ziyaret planlandığı açıklandı.
Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Parlamentonun Kanada-Tayvan Dostluk Grubu üyesi olan 8 komite üyesinin Tayvan’a gitmeyi planladığını belirterek, "Ziyaretin amacı Tayvan ya da Çin için sorun oluşturmak değil. Ticaret komitesi, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına, yeni fırsatları değerlendirmek üzere Tayvan’ı ziyaret etmeyi planlıyor" dedi.
Judy Sgro, ABD Kongre Heyeti’nin Tayvan’a ziyaretinin ardından uluslararası ilişkilerde "önemli bir baskı" olduğunu söyleyerek, "gerekli" bir gezi olarak adlandırdığı ziyaretin diplomasi yoluyla gerçekleşeceğini aktardı.
Sgro açıklamasında, "Demokrasi hepimizin önemli bir parçasıdır. Özgürlükleri ve demokrasileri için savaşan diğer ülkeleri korumamız gerekiyor. Açıkçası Kanada’nın da Çin’e karşı durmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Muhafazakar milletvekili ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Randy Hoback ise yaptığı açıklamada, "Bence pek çok şeyde normale dönmemiz gerekiyor. Bunlardan biri ziyaretler, ülkeden ülkeye etkileşimde bulunmak" dedi.
Kanada’nın Tayvan gezi planına geçtiğimiz baharda başladığı bildirilirken, yolculuğun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısmen de olsa Tayvan’ın COVID-19 protokollerine bağlı olacağı ifade edildi.
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