Karadeniz’de Türk sahipli olduğu iddia edilen gemide yangın: 2 denizci yaşamını yitirdi, 11 mürettebat kurtarıldı

Karadeniz’de tahıl yüklü Royad Mammadov adlı yük gemisinin dron saldırısına uğradığı iddia edildi. Ukrayna’nın İzmail Limanı’ndan İtalya’nın Ravenna kentine gitmek üzere yola çıkan gemide 2 denizci yaşamını yitirirken, 11 mürettebat kurtarıldı.

Gemi, saldırının ardından ağır hasar aldı ve saatler sonra battı.

Romanya basınına konuşan kaynaklar, gemiye “2 ya da 3 dron” isabet ettiğini öne sürdü.

Romanya basını, geminin Türk sahipli olduğunu ve tahıl taşıdığını ileri sürdü.

St. Kitts ve Nevis bayrağı taşıyan Royad Mammadov’un, Ukrayna’nın İzmail Limanı’ndan ayrıldıktan sonra İtalya’nın Ravenna Limanı’na doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Romanya Denizde Can Kurtarma Ajansı, olayın 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.37’de bildirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Denizcilik Koordinasyon Merkezi’nin (MRCC), Karadeniz’deki Pescăruş petrol ve doğal gaz platformu yakınlarında bulunan Royad Mammadov için kurtarma operasyonu talep ettiği belirtildi.

11 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Romanya İçişleri Bakanlığı, geminin batmasının ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık, 11 mürettebatın kurtarıldığını, 2 kişinin ise yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Yaralıların, Romanya Genel Havacılık Müfettişliği’ne ait helikopterle vinç sistemi kullanılarak gemiden alındığı ve acil sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik gemileri ile helikopterlerin bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.