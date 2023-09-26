Karadeniz'de gerilimi artıracak adım: NATO hava araçları imha edilsin

Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:46

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:46

Rus Milletvekili Mihail Şeremet, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mihail Şeremet, Karadeniz'deki NATO keşif uçakları ve stratejik insansız hava araçlarının, "Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırılarını koordine ettikleri" gerekçesiyle imha edilmesi için "meşru hedef" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Şeremet, "Uçuşlarından sonra ya da uçuşları sırasında garip şeyler oluyor ve bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyorum. Ukraynalı teröristlerin drone ve füze saldırıları başlıyor, Kırım'daki barışçıl şehirler bombalanıyor. Dolayısıyla NATO keşif uçaklarının Rusya'ya yönelik saldırılara katıldıkları ve koordine ettikleri sonucuna varabiliriz. Bu nedenle, NATO ülkelerinin Karadeniz'deki tüm askeri keşif uçaklarının ve stratejik insansız hava araçlarının meşru hedef ilan edilmesi, imha edilmesi ya da inişe zorlanması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Şeremet, Batı'ya seslenerek, "Rusya'ya karşı herhangi bir saldırının kendileri için çok daha kötü sonuçlar doğuracağını anlaması" gerektiğini kaydetti.

Rus basını tarafından incelenen Flightradar24 portalındaki verilere göre, ABD ve NATO ülkeleri yılbaşından bu yana Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarının sayısını üç kat arttırarak haftada 7'den 21'e çıkardı.