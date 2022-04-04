Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası
Tayvan’ın Changhua kentinde karantina odasından kaçan 61 yaşındaki kadına 50 gün hapis cezası verildi.
Tayvan’ın Changhua kentinde geçen yıl karantinada kaldığı süre içerisinde 2 kez uyarı almasına rağmen, karantinadan kaçan 61 yaşındaki kadın 15 Mart’ta mahkemeye çıktı. Hastane personelinin talimatlarına rağmen karantina odasından 2 kez ayrıldığını mahkeme heyeti karşısında kabul eden kadın, Yeni Patojenler ile Şiddetli Pnömoni için Önleme, Rahatlama ve Canlandırma Önlemleri Özel Yasası uyarınca 50 gün hapis cezasına çarptırıldı ve cezası 2 yıl ertelendi.
Mahkemenin verdiği kararda, Covid-19’un bulaşıcı olduğunu bilmesine rağmen odadan kaçmış olduğu ve aynı zamanda bu hareketinin başkalarına bulaştırma riski taşıdığı belirtildi. Mahkeme ayrıca şahsa, son kararın verilmesinden sonraki 6 ay içinde temyize tabii olmak üzere 20 bin yeni Tayvan doları (698 ABD doları) para cezası kesti.
Olay günü hastane salonunda yakalanan kadın tekrar karantinaya alınmış fakat aynı gün yeniden odasından kaçmıştı. Show Chwan Memorial Hastanesi tarafından yapılan açıklamada 5 kişinin kadını odasına geri götürmek için uğraştığı bilgisi kayıtlara geçilmiş ve kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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