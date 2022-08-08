Katar: Filistin, üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan biri

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:40

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Al-Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Macid el-Ensari, ülkesinin ilk günden itibaren tüm taraflarla temaslar yoluyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için çaba harcadığını kaydederek, "Katar'ın rolü, gerginlik azaltılarak ateşkesi sağlamak için çok önemliydi. Gerilimi sona erdirecek pratik bir formül bulmak için bölgesel ve uluslararası temaslar aktif olarak devam etti" diye konuştu.

Ensari, Katar'ın, İsrail'in Gazze'deki gerilimi tırmandırmasını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı iki açıklamayla kınadığını kaydederek Filistin dosyasının, Katar diplomasisinin üzerinde çalıştığı en önemli dosyalardan biri olduğunu vurguladı.

Ensari ayrıca, ülkesinin yoğun temaslarının, Gazze'deki durumun gerçeğini öğrenmeye yardımcı olduğunu dile getirerek, Katar'ın diplomasisinin diyaloga ve tarafları bir araya getirmeye dayandığını ve birçok cephede başarı elde ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.