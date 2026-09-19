Katar kraliyet ailesinden Rakan Al Thani Münih’te gözaltına alındı

Katar kraliyet ailesinden ve Málaga CF’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Rakan Al Thani, Almanya’nın Münih kentindeki havalimanında gözaltına alındı.

İspanyol basınının aktardığına göre Al Thani, Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanırken Alman polisi tarafından yakalandı. Hakkında İspanyol makamlarının talebiyle çıkarılmış Avrupa ve uluslararası yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltının ardından Bavyera’daki bir ceza infaz kurumuna gönderilen Al Thani’nin İspanya’ya iadesine ilişkin hukuki süreç başlatıldı.

Rakan Al Thani hakkındaki soruşturma, ailesinin Málaga CF’yi yönettiği dönemde kulüp kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

Málaga’daki 14 No’lu Soruşturma Mahkemesi tarafından yürütülen davada Rakan Al Thani’nin yanı sıra babası Abdullah Al Thani ile kardeşleri Nasser ve Nayef de soruşturuluyor.

İspanyol basınına göre aile üyeleri, kulübün yönetimi sırasında zimmete para geçirme, güveni kötüye kullanma ve yönetim yetkisinin kötüye kullanılması gibi suçlamalarla karşı karşıya. WELT ise Rakan Al Thani hakkındaki yakalama kararında belge sahteciliği ve dolandırıcılık suçlamalarının da bulunduğunu aktardı.

MİLYONLARCA EUROLUK PARA HAREKETİ MERCEK ALTINDA

Málaga Hoy’un aktardığına göre soruşturmada, Abdullah Al Thani ve üç oğlunun çeşitli şirketler üzerinden Málaga CF’den yaklaşık 7,3 milyon Euro çıkardığı öne sürülüyor.

Söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hükme bağlanmış değil.

Savcılık, Al Thani ailesinin yargılanan üyeleri için kişi başına 14 yıl 6 ay hapis cezası talep ediyor.

Al Thani ailesine yönelik soruşturma yıllardır devam ediyor.

Aile üyelerinin İspanyol makamlarının ifadeye çağrılarına rağmen mahkemeye gelmemeleri nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılması uzun süredir gündemdeydi.

Mahkeme kayıtlarına göre İspanyol yargısı daha önce Katar makamları aracılığıyla aile üyelerinin ifadelerinin alınmasını sağlamaya çalışmış ancak sonuç alamamıştı.

Málaga’daki mahkeme, Temmuz 2026’da Al Thani ailesinin dört üyesi hakkında Avrupa ve uluslararası yakalama kararları çıkardı. Rakan Al Thani’nin Münih’te yakalanmasıyla bu kararların ilki fiilen uygulanmış oldu.

KULÜP 2020’DE AL THANI’NİN KONTROLÜNDEN ALINMIŞTI

Al Thani ailesinin Málaga CF yönetimi, yalnızca hukuki süreçlerle değil kulübün yaşadığı sportif ve ekonomik çöküşle de gündeme geldi.

Bir dönem Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan Málaga CF, mali sorunların derinleşmesi ve oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından alt liglere kadar geriledi.

İspanyol mahkemesi 2020 yılında soruşturma kapsamında Al Thani ailesinin kulüpteki yönetim yetkilerini askıya aldı ve Málaga CF’ye kayyum niteliğinde adli yönetici atandı. Ailenin kulüpteki hisseleri ve bazı mal varlıkları üzerinde de ihtiyati tedbir uygulanmıştı.

Rakan Al Thani’nin Almanya’da yakalanmasının ardından gözler İspanya’ya iade sürecine çevrildi.

Münih Savcılığı, Al Thani’nin Bavyera’da ceza infaz kurumunda tutulduğunu doğrularken, İspanyol makamlarının talebi doğrultusunda iade işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

İade kararının çıkması halinde Al Thani, yıllardır devam eden Málaga CF soruşturması kapsamında İspanyol yargısı karşısına çıkacak.