Katliamdan 32 yıl sonra adalet kararı: Ruanda Soykırımı davasında ömür boyu hapis

Hollanda'nın Ede kentinde yaşayan sanık, savaş suçları ve soykırım suçundan suçlu bulundu.

Mahkemeden yayınlanan kararda, 1994'te nisan-temmuz döneminde Ruanda'da yüz binlerce kişinin öldürüldüğü, kurbanların büyük çoğunluğunun Tutsi etnik grubuna mensup olduğu hatırlatıldı.

Kararda, yaşananlar, devlet eliyle örgütlenmiş ve belirli bir etnik grubu yok etmeyi amaçlayan bir "kitlesel katliam" olarak anılırken, sanığın, yaşadığı Mbazi belediyesinde Tutsilere yönelik saldırılar sırasında yaklaşık 1000 kişiden sorumlu yerel bir yetkili olduğu ve yönetimindeki kişilerle birlikte saldırılarda olay mahallinde hazır bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme kararında, işlenen fiillerin soykırım kastıyla gerçekleştirildiğini, kurbanların hayatta kalıp kalmayacağının yalnızca grup kimliklerine bağlı olduğunu vurguladı.

Kurbanlar arasında özellikle güvenli bir sığınak arayan savunmasız sivillerin bulunduğu belirtilen kararda, işlenen suçların olağanüstü ağırlığı karşısında geçici bir hapis cezasının adaleti sağlamayacağı, aksine ömür boyu hapis cezasıyla karşılanabileceği kaydedildi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 7 Nisan'da Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü düzenleniyor.