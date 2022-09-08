KDC'de barış gücü askerlerine saldırı: 1 kişi öldürüldü

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:57

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Beni şehrinde Tanzanyalı barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çatışma yaşandı.

Barış gücü askerlerinin devriye görevine çıkmasını engellemeye çalışan motosikletli grup, askerlere ait konvoya ateş açtı. Askerlerin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu göstericilerden biri öldü.

Ülkenin doğusunda bulunan Beni, Kasindi, Goma, Uvira ve Butembo şehirlerinde Temmuz'da barış gücü askerlerinin bölgedeki varlığına karşı düzenlenen protestolarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden isyancı gruplarla mücadelede yetersiz olmakla suçlanan BM barış gücü askerleri protestoculara sert tepki vermekle de eleştiriliyor.