KDC'de ordu ile isyancılar çatıştı: 14 sivil öldü

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:45

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletine bağlı Mongbwalu kasabasında güvenlik güçleri ile Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda, 14 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede operasyon başlatan ordu ise 8 isyancının öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.