Kenya'da muhalefete soğuk duş: Seçim sonuçlarına yönelik itiraz reddedildi
Kenya'da mahkeme, seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti
Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin 9 Ağustos'taki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddettiğini duyurdu.
İktidar ve muhalefet destekçilerinin merakla beklediği karar, geçen hafta görülen duruşmalarda tarafların dinlenmesi sonrası açıklandı.
Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddetti.
Alınan karar sonrası, seçimleri kazanan William Ruto'nun 13 Eylül'de başkanlık yemini etmesi bekleniyor.
KENYA'DA SEÇİM SÜRECİ
Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.
Muhalif başkan adayı Raila Odinga, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve sahte sandık tutanaklarının gerçekleriyle yer değiştirilip sisteme yüklendiğini savunurken, seçim komisyonu sistemde hata olmadığını açıklamıştı.
Odinga ve koalisyonu ayrıca, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'nin görevden alınmasını da istemişti.
Kenya Yüksek Mahkemesi, yine Odinga'nın yarıştığı 2017'deki seçimleri usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmiş, Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı.
Video Haberler
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Tam düzeliyor derken...'