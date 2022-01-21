Kenya’da nadir olay: Fil ikiz doğurdu

21 Ocak 2022 Cuma, 09:41

Kenya’da benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri dişi diğeri erkek olmak üzere ikiz doğurdu. Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, fillerin sadece yüzde 1'lik oranda ikiz doğumu yaptığını ve bilinen son ikiz doğumunun 2006 senesinde meydana geldiği bildirildi.

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, en son 15 sene önce doğan ikizlerin, doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı. Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.





Samburu Ulusal Koruma Alanı’nda safariye çıkan tur rehberleri tarafından fark edilen anne filin adının Bora olduğu açıklandı. Afrika filleri, herhangi bir memeliye kıyasla en uzun gebelik süresine sahiptir. Gebelikleri yaklaşık 22 ay sürerken, 4 yılda bir doğum yaparlar. Fildişi ticareti ve yaşamsal alanların kaybı nedeniyle filler, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'ye alındı.











