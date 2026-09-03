Kiev’de Ukrayna Güvenlik Servisi ile askeri istihbarat arasında çatışma

Başkent Kiev'de çarşamba sabahı meydana gelen olayın ardından yayımlanan görüntülerde, başkentin sokaklarında askerlerin konuşlandığı görüldü. Çatışmada üç kişi yaralandı.

Anlaşmazlığın kesin nedeni henüz açıklığa kavuşmazken, Ukrayna medyası olayın, Rus Gönüllü Kolordusu Komutan Yardımcısı Stepan Kaplunov vakasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Ukrayna güçlerinin yanında savaşan Rus Gönüllü Kolordusu, Kremlin yönetimine muhalif aşırı sağcı Rus militanlardan oluşuyor.

KAPLUNOV'UN KAÇIRILMASI

Rus Gönüllü Kolordusu, salı günü yaptığı açıklamada Kaplunov’un kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünden kaçırıldığını duyurmuştu. Örgüt yönetimi, Kaplunov’un bulunması için Ukrayna Güvenlik Servisi ve askerî istihbarattan yardım istemişti.

SBU ise çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, “Rus siyasi muhalefet hareketinin liderlerinden birine” yönelik Rusya kaynaklı bir suikast planının engellendiğini öne sürdü. Ukrayna medyası daha sonra söz konusu kişinin Kaplunov olduğunu aktardı.

SBU, birkaç saat sonra yayımladığı ikinci açıklamada ise suikast girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten personelinin silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin iddialarına göre SBU, başkentteki bir binada arama gerçekleştirmeye çalışan soruşturma ekibine silahlı kişiler tarafından ateş açıldığını açıkladı.

SBU açıklamasında silahlı kişilerin, “soruşturma işlemlerini engellemeye ve güvenlik güçlerinin geçişini önlemeye çalıştıkları” öne sürüldü.

Yapılan incelemenin ardından söz konusu kişilerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir birime mensup olduklarının belirlendiği kaydedildi.

ZELENSKİ AÇIKLAMA İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin iletişim danışmanı Dmitro Litvin, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlı kişilerin Ukrayna Askerî İstihbarat Müdürlüğü’ne (HUR) bağlı olduğunu söyledi.

Litvin ayrıca Zelenskiy’in her iki kuruma da olayın koşullarını kamuoyuna açıklama talimatı verdiğini belirtti.

Kaplunov’un akıbeti ve nerede bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Askerî İstihbarat Müdürlüğü’nün eski başkanı ve halen Zelenskiy’in ofisinin başında bulunan Kirilo Budanov, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eksiksiz ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesinin sağlanması önemlidir. Hiç kimsenin askerleri cezasız şekilde kaçırmaya, şehirlerimizin sokaklarında ateş açmaya veya suç teşkil eden emirler vermeye ya da uygulamaya hakkı yoktur.”

GERİLİM YENİ DEĞİL

Son çatışma, Ukrayna’nın iki güvenlik kurumu arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme getirdi.

Budanov, 2023 yılında Askerî İstihbarat Müdürlüğü’nün başındayken SBU’yu, istihbarat teşkilatıyla çalışan bankacı Denis Kireyev’i öldürmekle suçlamıştı.

Kireyev’in, Rusya’nın savaşın başlangıcında Kiev’i ele geçirmeye yönelik planları hakkında istihbarat elde ettiği ileri sürülüyordu.

Ancak daha sonra çifte ajan olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kireyev, başından vurulmuş halde öldürülmüş ve cesedi Kiev’in merkezinde bir araçtan atılmıştı.