Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

17 Mart 2022 Perşembe, 09:33

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yine sivilleri hedef aldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.





Düşen füzenin havada imha edilen bir füzenin parçası olduğu kaydedildi. Yerle saatle 05.02’de meydana gelen patlamada 30 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, yangının da söndürüldüğü duyuruldu.