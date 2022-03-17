Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yine sivilleri hedef aldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Düşen füzenin havada imha edilen bir füzenin parçası olduğu kaydedildi. Yerle saatle 05.02’de meydana gelen patlamada 30 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, yangının da söndürüldüğü duyuruldu.
Video Haberler
- Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yara
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
- Tramvayda 'yol verme' kavgası
- Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi
- Köpek için tartıştığı çifti vurdu
- Şişli'de üst geçitten düştü; ilk müdahaleyi yoldan geçen
- İstinat duvarı evin üstüne çöktü: Deprem oluyor sandım
- Lüks otomobille evden kaçan genç kazada yaşamını yitirdi
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yıkılma tehlikesi vardı... O inşaat durduruldu
En Çok Okunan Haberler
- Ülkesini terk etmek istemediğini belirtti
- Galatasaray tur peşinde!
- Milli futbolcudan Trabzonspor'a kutlama
- Efeler tarımsal ürün fabrikası açıldı
- 9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
- Türkiye, yüksek su stresi altında
- Fed kararı sonrası altın fiyatlarında son durum
- 'Bizi 2 ay idare eder'
- Milli yıldızın hedefi Devler Ligi
- İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu