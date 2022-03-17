Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
17 Mart 2022 Perşembe, 09:33
Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yine sivilleri hedef aldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 


Düşen füzenin havada imha edilen bir füzenin parçası olduğu kaydedildi. Yerle saatle 05.02’de meydana gelen patlamada 30 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, yangının da söndürüldüğü duyuruldu.



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