Kiev’e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

iha
25 Şubat 2022 Cuma, 10:27
Kiev’e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı
Abone Ol google-news

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu devam ederken, sabah saatlerinde başkent Kiev’e yeniden saldırı gerçekleştirildi.

Güne saldırılarla uyanan Kiev halkı ise sığınaklara koştu. Saldırının ardından Kiev’de bulunan otellerde de siren sesleri yükseldi.

Sirenlerin ardından otellerde bulunanlar sığınaklara alındı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde sığınaklara alınanların bekleyişi sürüyor. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler