Kim Kardashian’a Paris soygunu için 1 euro tazminat

Paris’te bir mahkeme, 2016 yılında kaldığı otelde silahlı kişiler tarafından soyulan Kim Kardashian’ın açtığı tazminat davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, Kardashian’a talep ettiği miktar olan sembolik 1 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Kardashian’ın stilisti Simone Harouche da aynı miktarda tazminata hak kazandı.

Kardashian ve Harouche, kararın ardından yaptıkları ortak açıklamada yaşananların kendileri üzerinde kalıcı bir travma bıraktığını belirtti.

İkili, kararın maddi tazminattan ziyade yaşananların ve sorumluluğun hukuken tanınması açısından önemli olduğunu ifade etti.

OTEL ÇALIŞANINA 109 BİN EURO

Soygun sırasında Hôtel de Pourtalès’de görev yapan eski resepsiyon görevlisine ise 109 bin 516 euro tazminat ödenmesine karar verildi.

Otel çalışanı olay nedeniyle ağır psikolojik travma yaşadığını belirterek 550 bin euro tazminat talep etmişti.

Mahkeme ayrıca otele 50 bin euro tazminat verilmesine hükmetti.

Soygun, 2 Ekim 2016’da Paris Moda Haftası sırasında meydana gelmişti.

Polis kılığına giren iki kişi Kardashian’ın kaldığı odaya girmiş, ellerini plastik kelepçe ve bantla bağladıktan sonra milyonlarca dolar değerindeki mücevherleri alarak kaçmıştı.

Çalınanlar arasında Kardashian’ın o dönemki eşi Kanye West tarafından hediye edilen yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğü de bulunuyordu. Mücevherlerin büyük bölümü bugüne kadar bulunamadı.

“HAYATIMIN EN KORKUNÇ DENEYİMİYDİ”

Kardashian, 2025’te görülen ceza davasında verdiği ifadede soygun sırasında öleceğini düşündüğünü anlatmıştı.

Yaşananları daha sonra “hayatımın en korkunç deneyimi” olarak tanımlayan Kardashian, olayın kendisi ve ailesi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını belirtmişti.

Soygunu gerçekleştiren grubun üyelerinin önemli bölümünün ileri yaşlarda olması nedeniyle zanlılar Fransız basınında “Les Papys Braqueurs”, yani “Dede Soyguncular” olarak anıldı.

2025’te sonuçlanan davada sekiz kişi soygundaki rolleri nedeniyle suçlu bulundu. Sanıkların tutuklu kaldıkları süreler cezalarından düşüldüğü için hüküm giyenlerin hiçbiri yeniden cezaevine gönderilmedi. Kararlara da itiraz edilmedi.

Kardashian ise mahkûmiyet kararlarının ardından Fransız makamlarına teşekkür ederek yaşananları unutamayacağını ancak adalet ve sorumluluk kavramlarının kendisi için önemli olduğunu ifade etmişti.