Kırgız lider Caparov'dan 'yoksulluk' çıkışı: Pandemiden bu yana arttı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:53

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:53

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu"nda konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için harekete geçirdikleri plan ve programları hakkında bilgi veren Caparov, "Kırgızistan'da, koronavirüs salgınından bu yana genel yoksulluk oranı 2019'da yüzde 20 iken 2020'de yüzde 25'e yükseldi" dedi.

Caparov, yoksullukla mücadele kapsamında Kırgızistan'da eğitime eşit erişimi sağlayarak, kalitesini ve finansmanını iyileştirerek eğitim sistemini kapsamlı bir şekilde dönüştürmeye ve yenilenebilir enerjiye geçişte kararlı olduklarını anlattı.

Kırgızistan'ın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı duyarlı olduğuna dikkati çeken Caparov, ülkesinde buzulların erimesi ve su seviyelerinin azalmasının devam etmesi halinde bölgede gıda güvenliğinin kötüleşeceğine, bunun yoksulluğu, göçü ve eşitsizliği hızlandırabileceğine işaret etti.

Caparov, Kırgızistan'da buzulları ve dağ ekosistemini korumak amacıyla, BM'nin himayesinde, gelişmekte olan ülkelere yönelik "Yeşil inisiyatiflerin karşılığında borçların silinmesi için" özel bir fonun oluşturulması önerisinde bulundu.