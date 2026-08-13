Kırım’da Rus askeri yetkiliye suikast: Bir kadın gözaltında

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın en büyük kentlerinden Sivastopol’da bir Rus askeri yetkili öldürüldü.

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, olayın bir suikast olduğunu belirterek saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Razvojayev, şüphelinin saldırıyı Ukrayna özel servisleri adına gerçekleştirdiğini iddia etti. Ukrayna tarafından ise suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Rus yetkililer, öldürülen askeri yetkilinin ve gözaltına alınan şüphelinin kimliğini açıklamadı.

Rus devlet haber ajansı TASS, Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) dayandırdığı haberinde gözaltındaki kadının Rusya vatandaşı olduğunu bildirdi.

RUSYA DAHA ÖNCE DE UKRAYNA’YI SUÇLAMIŞTI

Moskova yönetimi, daha önce Rusya’da ve kontrolündeki bölgelerde üst düzey askeri yetkililere ve savaş faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönelik düzenlenen bir dizi suikasttan da Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Kiev yönetimi ise bazı vakalarda sorumluluk iddialarına ilişkin doğrudan açıklama yapmazken, Rusya’nın suçlamaları iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırmıştı.

Sivastopol Valisi Razvojayev, kentte gece saatlerinde yaşanan ayrı bir olayda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Razvojayev, can kayıplarının patlayıcı bir düzeneğin imha edilmesi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Olayın ayrıntılarına ilişkin ise henüz kapsamlı bilgi paylaşılmadı.