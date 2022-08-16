Kırım'da ikinci patlama

Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom, Kırım’da patlama meydana geldiğini duyurdu. Rus medyası, patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 09:50
Kırım'da ikinci patlama
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Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın kuzeyinde bulunan Canköy’de patlama meydana geldi.

Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom’dan yapılan açıklamada, “16 Ağustos sabahı Kırım’ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi” denildi.

Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.


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