Kırım'da Rus mühimmat deposu vuruldu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 15:11

Ukrayna, Kırım’da Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu.

Rusya’nın sözde Kırım Valisi Sergey Aksyonov, “İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

Aksyonov, “İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Acil durum bölgesinden 5 kilometrelik bir yarıçap içindeki nüfusun geçici konaklama noktalarına tahliye edilmesine karar verilmiştir. Riskleri en aza indirmek için Kırım demiryolu trafiğinin de askıya alınmasına karar verilmiştir. Acil durumun sonuçlarının kısa sürede ortadan kaldırılacağını umuyoruz” dedi.

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi, patlamalar sonrası dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.