Kızı gibi davranıp eve çağırdı: Tecavüz zanlısını ağır yaraladı!

ABD’nin Ohio eyaletinde 31 yaşındaki Malik Chandler, 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğundan şüphelendiği Diego Montoya Gonzalez’i sosyal medyada kızı gibi davranarak evine çağırıp vurmakla suçlandı.

Olay, 16 Temmuz’da Ohio’nun Grove City kentinde meydana geldi. Savcılığın aktardığına göre çocuğun annesi, olaydan bir gün önce kızının telefonunda Gonzalez’in çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu gösterdiği öne sürülen bir video buldu.

Gonzalez ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

KANDIRIP EVE ÇAĞIRDI

Soruşturma kayıtlarına göre Chandler, TikTok üzerinden 11 yaşındaki kızı gibi davranarak Gonzalez ile iletişim kurdu ve onu evine gelmeye ikna etti.

Chandler, müfettişlere verdiği ilk ifadede Gonzalez’i silah kullanmadan dövmeyi, ardından polisi arayarak ekipler gelene kadar evde tutmayı planladığını söyledi.

Ancak Chandler’ın ifadesine göre Gonzalez’in cebinden silah çıkardığını düşündü. Bunun üzerine kendi silahını çekerek ateş etti.

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Gonzalez’i bir sandalyede otururken ve iki kurşunla yaralanmış halde buldu. Gonzalez, tedavi için Columbus’taki Grant Medical Center’a kaldırıldı ve hayatta kaldı.

KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

Chandler’ın komşusu Terrie Shirkey, olay öncesinde babanın kızının telefonunu kontrol ettiğini ve bazı mesajlar gördüğünü söyledi.

Shirkey, “Telefonda ne gördüyse bir türlü sakinleşemedi. Sürekli bir aşağı bir yukarı yürüyordu” dedi.

Olayın ardından Chandler hakkında ağır yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, Chandler için 100 bin dolar kefalet belirledi.

GONZALEZ HAKKINDA TECAVÜZ SUÇLAMASI

Olayda vurulan Diego Montoya Gonzalez ise 31 Temmuz’da büyük jüri tarafından iki tecavüz, çocuklara yönelik cinsel içerikli materyallerle bağlantılı beş ayrı suç ve resmi görevin engellenmesine ilişkin bir suçtan iddianameye konu edildi.

Gonzalez, 3 Ağustos’ta Franklin County mahkemesinde hakim karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Gonzalez için 50 bin dolar nakit kefalet veya 20 bin dolarlık teminat belirledi.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE BULUNDU

Savcılar ayrıca Gonzalez’in telefonunda çocukların cinsel istismarını gösterdiği öne sürülen çok sayıda video bulunduğunu iddia etti. Savcılığa göre görüntülerden bazılarında çok küçük yaştaki çocuklar da bulunuyor.

Gonzalez’in kefaletle serbest bırakılması halinde, işi için zorunlu durumlar dışında internete erişiminin yasaklanması ve 11 yaşındaki çocuk ile ailesiyle hiçbir şekilde iletişim kurmaması öngörülüyor.

Hem Chandler hem de Gonzalez hakkındaki adli süreç devam ediyor.