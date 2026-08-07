KKTC'de toplu cinsel saldırı davası: Failler gazetecilere ve görevlilere hakaret etti

Kuzey Kıbrıs’ta 2024 yılının Nisan ayında bir kadına yönelik gerçekleştirilen toplu cinsel saldırı ve olayın kayda alınmasına ilişkin davada karar açıklandı.

Giynik Gazetesi'nin haberine göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy birliğiyle aldığı kararla sanıklar Yusuf Atan ve İbrahim Arzakçı’ya 12’şer yıl, Baver Yaşar’a 11 yıl, Şehmus Kaya ve Zülküf Kaya’ya ise 10’ar yıl hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ KAYDI AĞIRLAŞTIRICI UNSUR SAYILDI

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Melek Esendağlı, olay sırasında müştekinin savunmasız ve bilincinin kapalı durumda olduğuna, sanıkların bu durumdan yararlanarak cinsel saldırıda bulunduğuna dikkat çekti. Esendağlı, sanıklardan İbrahim Arzakçı’nın cinsel saldırı anını kayıt altına almasının cezada ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirtti.

FAİLLERDEN ADLİYE ÇIKIŞINDA HAKARET VE TEHDİT

Cezaların açıklanmasının ardından cezaevi aracına götürülen failler, pişmanlık sergilemek yerine adliye çalışanlarını ve haber takibi yapan gazetecileri hedef aldı. Görevini yapan basın mensuplarına küfürler eden ve adliye personeline hakaretler yağdıran failler, cezaevi aracına bindirilirken de saldırgan tutumlarını sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

13 Nisan 2024 tarihinde turist vizesiyle adada bulunan 5 erkek, Girne’de tanıştıkları 18 yaşındaki kadını götürdükleri bir dairede toplu cinsel saldırıya maruz bırakmıştı.

Olayın ardından polise giderek şikâyetçi olan kadının beyanı üzerine harekete geçen ekipler, faillerin Türkiye’ye kaçmak üzere havalimanında valizleriyle bekledikleri sırada yakalandığını açıklamıştı. Yürütülen soruşturmada faillerin cep telefonlarında cinsel saldırı anına ilişkin video kayıtları tespit edilerek dosyaya delil olarak eklenmişti.