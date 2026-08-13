Kokain paketlerine Haaland’ın fotoğrafını bastılar

Ekvador polisi, Kolombiya sınırına yakın bölgede düzenlediği operasyonda büyük miktarda kokain ele geçirdi.

Polis ekipleri, Pan-Amerikan Karayolu üzerinde şüpheli bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Araçta oluşturulan gizli bölmede toplam 370 paket içinde 469 kilogram kokain bulundu.

Operasyonda kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin operasyonun ardından yayımladığı görüntülerde, kokain paketlerinin üzerinde Norveçli futbolcu Erling Haaland’ın fotoğrafının bulunduğu görüldü.

Yetkililer, Haaland’ın görüntüsünün neden paketlerde kullanıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Uyuşturucu kaçakçılarının sevkiyatlarda hangi suç örgütünün ürünü hazırladığını veya yükün hangi müşteriye ait olduğunu belirtmek amacıyla zaman zaman ünlü sporcuların ve tanınmış kişilerin fotoğraflarını kullandığı biliniyor.

Daha önce ele geçirilen bazı uyuşturucu paketlerinde Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi’nin fotoğrafına da rastlanmıştı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polisin açıklamasına göre narkotik ekipleri, salı sabahı erken saatlerde gelen anonim bir ihbar üzerine Pan-Amerikan Karayolu’nda çalışma başlattı.

Ekiplerin şüpheli bulduğu kamyonda yapılan aramada, aracın tabanına yerleştirilen gizli bölüm ortaya çıkarıldı. Kokain paketlerinin bu bölmeye saklandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında Kolombiya kimliği taşıdığı belirtilen ve yalnızca “María R.” olarak açıklanan bir kadın da gözaltına alındı.

Operasyonun, başkent Quito’nun yaklaşık 246 kilometre kuzeyinde bulunan ve Kolombiya sınırına yakın Tulcan kenti çevresindeki Guagua Negro bölgesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Yetkililerin hesaplamalarına göre ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador iç piyasasındaki değerinin yaklaşık 842 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Aynı miktardaki kokainin ABD’de 11 milyon doların, Avrupa’da ise 19,6 milyon doların üzerinde bir değere ulaşabileceği belirtildi.

EKVADOR UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN

Ekvador, Güney Amerika’dan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya uzanan uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhlarının önemli lojistik merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ülkedeki yerel suç örgütlerinin Kolombiyalı ve Meksikalı kartellerle işbirliği yaparak uyuşturucunun depolanması ve sevkiyatında rol aldığı belirtiliyor.

Ekvador üzerinden taşınan uyuşturucunun yaklaşık yüzde 80’inin Kolombiya, geri kalanının ise büyük ölçüde Peru kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Polis verilerine göre bu yılın ilk yarısında ülkede yaklaşık 80 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ekvador makamları 2025 yılında yaklaşık 215 ton, 2024 yılında ise yaklaşık 295 ton uyuşturucuya el koymuştu.