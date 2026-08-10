Kolombiya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var, binalar hasar gördü

Kolombiya’nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı başkent Bogota’nın yanı sıra Venezuela sınırına kadar geniş bir bölgede hissedilirken, Choco’nun başkenti Quibdo’da yaralananlar olduğu ve çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), depremin yerel saatle 07.34’te meydana geldiğini ve yerin 79 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün Choco bölgesindeki San Jose del Palmar yakınları olduğu belirtildi.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba-Curi, deprem sonrasında yaptığı açıklamada Quibdo kentinde yaralananlar bulunduğunu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Cordoba-Curi, artçı sarsıntılar konusunda endişeli olduklarını belirterek ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki yerel yönetimlerle temas halinde olduklarını ve depremin yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.

BOGOTA’DA DA HİSSEDİLDİ

Güçlü sarsıntı Choco’nun yanı sıra Kolombiya’nın birçok bölgesinde hissedildi.

Başkent Bogota’da da hissedilen depremin etkisinin Venezuela sınırına kadar ulaştığı aktarıldı.

İlk gelen bilgilere göre ülkenin batısındaki bazı kentlerde de hasar meydana geldi.

Yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürerken can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Galán, ilk belirlemelere göre kentte yaralanan olmadığını ve ciddi yapısal hasar bildirilmediğini açıkladı. Galán, bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu belirtti.

USGS DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7,4 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre depremin büyüklüğü 7,4 olarak açıklandı.

USGS, depremin merkez üssünün Chocó bölgesindeki San José del Palmar olduğunu kaydetti. USGS'ye göre, yerel saatle 07.34’te meydana gelen depremin, yerin 107 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.