Kolombiya’da bilanço ağırlaşıyor: 239 ölü, 287 kayıp

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 239'a yükselirken, yaralı sayısı 3 bin 755'e, kayıp sayısı 287'ye çıktı.

Deprem 14 ildeki 403 kasabada etkili olurken, 24 bin 324 ailenin, yani toplam 49 bin 214 kişinin felaketten etkilendiği bildirildi.

Peru, Kolombiya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 12,5 ton yardım malzemesi taşıyan uçak gönderdi.

Kolombiya Kızılhaçı, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Quibdo, Pereira, Manizales ve Cali'nin yanı sıra ülkenin 32 valiliğinin 16'sındaki çok sayıda belediyede acil müdahale çalışmalarına destek vermek üzere ekiplerini bölgeye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söyledi.

Bu zor zamanlarda kimseyi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan De la Espriella, "Bu trajedinin ortasında insanların bir nebze olsun nefes alabilmesi için bu desteği sağlayacağız. Pereira şehir merkezinden geçerken tüm o işletmelerin yıkıldığını görmek kalbimi sızlattı" ifadelerini kullandı.

Başkentteki Bogota Gıda Bankası, felaketten etkilenen mağdurlara yardım etmek amacıyla bu hafta yaklaşık 50 bin ton gıda ve bozulmayan ürün gönderecek.

Kolombiya'nın Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı, depremin altyapıda ciddi hasara yol açması nedeniyle ticari uçuşlara ara verirken, havalimanının ne zaman yeniden hizmete açılacağı belirsizliğini koruyor.