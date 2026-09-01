Kolombiya’da kokain ihracatı petrolü geçti

Kolombiya’nın Medellín kentindeki EAFIT Üniversitesi tarafından hazırlanan araştırma, ülkedeki yasa dışı kokain ekonomisinin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Kolombiya’nın 2024 yılındaki yasa dışı kokain ihracatının değeri yaklaşık 16,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece kokain, yaklaşık 15 milyar dolar gelir sağlayan ham petrolü geride bırakarak ülkenin değer bakımından en büyük ihracat kalemi haline geldi.

Kolombiya, küresel kokain arzının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayarak dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda bulunuyor.

Raporda, kokain ticaretinin Kolombiya’nın diğer önemli ihracat sektörlerinden de açık ara öne çıktığı belirtildi.

Ülkenin kömür ihracatının değeri 7,1 milyar dolar olarak hesaplanırken, yasal altın ihracatı 4,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yasa dışı altın madenciliğinden elde edilen gelirin ise yaklaşık 3,6 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

Araştırmacılara göre yasa dışı kokain ekonomisinin büyüklüğü artık Kolombiya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 4,4’üne karşılık geliyor.

10 YILDA 5 KATTAN FAZLA BÜYÜDÜ

Kokain ekonomisinin Kolombiya ekonomisi içindeki ağırlığı son 10 yılda hızla arttı.

2013 yılında ülkenin GSYH’sinin yaklaşık yüzde 0,8’ine karşılık gelen yasa dışı kokain ekonomisinin payı, 2024 yılına gelindiğinde yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Aynı dönemde kokain üretiminde de büyük artış yaşandı. Kolombiya’nın yıllık kokain üretimi 2013’te 300 metrik tonun altındayken, 2024’te yaklaşık 3 bin metrik tona yükseldi. Böylece üretim yaklaşık 10 yılda 10 kat arttı.

Raporda, kokainin üretimden uluslararası pazarlara ulaşmasına kadar geçen süreçte değerinin nasıl katlandığı da incelendi.

Kolombiya’nın kırsal bölgelerinde üretilen koka yaprağının kilogram değerinin yaklaşık 468 dolar olduğu belirtilirken, ürün yasa dışı laboratuvarlarda işlenerek kokain hidroklorüre dönüştürüldüğünde kilogram başına değer yaklaşık 1.400 dolara çıkıyor.

Ürün ülke dışına çıkarıldığında ise fiyat çok daha hızlı yükseliyor. Araştırmaya göre Kolombiyalı suç örgütlerinin ihracat aşamasında kilogram başına elde ettiği hacim ağırlıklı ortalama gelir yaklaşık 5 bin 929 dolara ulaşıyor.

AVRUPA’DA KİLOSU 78 BİN DOLARI AŞIYOR

Kokainin Avrupa gibi nihai pazarlara ulaşmasıyla birlikte fiyat farkı daha da büyüyor. Avrupa’daki toptan satış fiyatlarının kilogram başına 78 bin doların üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre Kolombiyalı organize suç örgütlerinin uluslararası dağıtım ağlarına giderek daha fazla dahil olması, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kârın önemli bölümünü doğrudan kontrol etmelerine olanak sağlıyor.

Raporda, bu gelişmenin uyuşturucu kaçakçılığının yalnızca güvenlik sorunu olmaktan çıkarak Kolombiya ekonomisinde giderek daha büyük ağırlığa sahip bir yasa dışı sektör haline geldiğini gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.