Kolombiya’da kürtaj hakkı tartışması büyüyor: Kadınlar sokağa çıktı

Kolombiya’da yüzlerce kadın, kürtaj hakkının yeni hükümet döneminde geriye götürülebileceği endişesiyle başkent Bogota’da sokağa çıktı.

Yeşil fularlarıyla yürüyen kadınlar, 2022’de Anayasa Mahkemesi kararıyla gebeliğin 24’üncü haftasına kadar suç olmaktan çıkarılan kürtaj hakkının korunmasını istedi.

28 Eylül’de, yasal ve güvenli kürtaj için küresel eylem günü kapsamında düzenlenen gösterilerde yüzlerce kadın Bogota’da bir araya geldi.

Gösteriler yalnızca başkentle sınırlı kalmadı; ülkenin farklı kentlerinde de benzer eylemler yapıldı.

Kadınlar, kürtaj hakkı mücadelesinin simgesi haline gelen yeşil fularlarla yürürken “Benim rahmim, benim kararım” sloganları attı.

Eyleme katılan 19 yaşındaki öğrenci Camila Tovar, yeni yönetim döneminde kürtaj hakkının yeniden tartışmaya açılmasından endişe duyduğunu söyledi.

KÜRTAJ 24’ÜNCÜ HAFTAYA KADAR SUÇ DEĞİL

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, 2022’de aldığı kararla kürtajı gebeliğin 24’üncü haftasına kadar suç olmaktan çıkarmıştı.

Bu düzenleme, Kolombiya’yı Latin Amerika’da kürtajın en uzun süreyle suç olmaktan çıkarıldığı ülkelerden biri haline getirdi.

7 Ağustos 2026’da devlet başkanlığı görevine başlayan Abelardo de la Espriella, kürtaja karşı tutumuyla biliniyor.

De la Espriella, daha önce kendisini “yaşamdan yana” olarak tanımlarken mevcut düzenlemeye karşı olduğunu açıklamıştı. De la Espriella, 2026-2030 dönemi için 7 Ağustos’ta yemin ederek göreve başladı.

Muhalefet ve kadın hakları örgütleri ise yeni hükümetin muhafazakâr politikalarının kürtaj hakkı üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor.

“BEDENİM HAKKINDA KİMSE KARAR VEREMEZ”

Gösteriye katılan 20 yaşındaki kimyager Mariana Millán ise De la Espriella’nın seçim zaferini Kolombiyalı kadınlar açısından “hakaret” olarak nitelendirdi.

Millán, “Ne devletin, ne Tanrı’nın ne de herhangi bir erkeğin bedenim ya da rahmim hakkında karar verme hakkı var” ifadelerini kullandı.

Kadın hakları örgütleri, mevcut yasal kazanımların korunması için eylem ve örgütlenmelerini sürdüreceklerini belirtiyor.