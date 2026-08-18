Kolombiya’da ‘tatil’ krizi: Depremzedeler çadırda, konut bakanı plajda

Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen ve ülkenin son yıllardaki en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremin ardından hükümet içinde tartışma yaratan bir gelişme yaşandı.

Konut Politikaları Bakanı Jaime Andrés Beltrán’ın, depremden yalnızca birkaç gün sonra ailesiyle birlikte Karayip kıyısındaki Santa Marta kentinde plajda görüntülenmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Hafta sonu sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolarda Beltrán’ın ailesiyle birlikte plajda vakit geçirdiği görüldü.

Sol muhalefet, binlerce ailenin çadırlarda kaldığı ve barınma sorununun büyüdüğü bir dönemde, doğrudan bu alandan sorumlu bakanın plajda bulunmasını sert sözlerle eleştirdi.

Muhalefet, Beltrán’ın görevi ihmal ettiği gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Bakanın, ülkenin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğu sırada “tatil yapmayı tercih ettiği” savunuldu.

YAKLAŞIK 27 BİN KONUT YIKILDI

10 Ağustos’ta Kolombiya’nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem, sert sağcı olarak tanımlanan Abelardo de la Espriella liderliğindeki yeni hükümetin göreve başlamasından yalnızca üç gün sonra meydana geldi.

Afet nedeniyle yaklaşık 27 bin konutun tamamen ya da kısmen yıkıldığı bildirildi.

Tepkilerin ardından Bakan Beltrán, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Tatile gitmedim” diyen Beltrán, günlerdir görmediği eşi ve çocuklarıyla yalnızca birkaç saat geçirmek istediğini savundu.

Beltrán, ailesiyle kısa süre vakit geçirdikten sonra “hemen görevine döndüğünü” belirtti.