Kolombiya’da yıkımın boyutu ortaya çıkıyor: Can kaybı 254’e yükseldi

Kolombiya'da 10 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından felaketin boyutu giderek ortaya çıkıyor.

Ülkenin batısındaki kahve üretim bölgesini ağır şekilde etkileyen deprem; apartmanların, evlerin, okulların ve sağlık merkezlerinin yıkılmasına ya da ağır hasar görmesine neden oldu. Deprem, Kolombiya'da bu yüzyılda meydana gelen en yıkıcı sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Reuters'ın yerel makamlardan derlediği verilere göre salı günü itibarıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 254'e çıktı. Kahve üretiminin merkezlerinden Pereira'da 101, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de ise 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İletişimin halen kesintili olduğu bazı bölgelerde hasarın tam boyutu belirlenemediği için can kaybının artabileceği belirtiliyor.

Arama kurtarma ekipleri vinçler, iş makineleri ve zaman zaman çıplak elleriyle enkazı kaldırarak hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekiplerin enkaz başlarında sessizlik çağrısı yaparak göçük altından gelebilecek sesleri dinlediği, kurtarılan bazı kişiler için çevrede bekleyenlerin alkışlarla karşılık verdiği bildirildi.

Depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntının kaydedilmesi nedeniyle çok sayıda kişi hasarlı binalara dönmek yerine geceyi açık alanlarda geçirdi.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Deprem çok sayıda apartman ve evde ağır hasara yol açarken binlerce kişi barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Spor salonları ve çeşitli kamu tesisleri geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Cali'de bazı bölgelerde yağmayı önlemek amacıyla gece sokağa çıkma yasakları uygulanırken, kentte morg kapasitesinin dolduğu bildirildi.

Depremin merkez üssüne yakın, Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde ise birçok yerleşim hâlâ elektrik, su ve temel hizmetlerden yoksun.

Ormanlık ve ulaşımı zor bölgelerde yaşayan yerli topluluklara yardım ulaştırılmasında güçlük yaşanıyor. Bazı yerleşimlerde yolların kapanması ve iletişim hatlarının kesilmesi, arama kurtarma çalışmalarını da aksatıyor.

Deprem, 7 Ağustos'ta göreve başlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninden yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi. De la Espriella afet bölgelerini ziyaret ederek evlerini kaybedenlere ekonomik destek sağlanacağını açıkladı.

Ancak özellikle Choco'daki bazı yerleşimlerden hükümet yardımının geciktiğine yönelik tepkiler yükseldi. Afetin kesin bilançosunun, iletişimin hâlâ sağlanamadığı bölgeler nedeniyle önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.