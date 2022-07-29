Kolombiya ile Venezuela anlaştı: İlişkiler normalleşme sürecine girdi
Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, komşu ülke Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden düzeltileceğini bildirdi.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, komşu ülke Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden düzeltileceğini bildirdi.
Alvaro Leyva, Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletinde mevkidaşı Carlos Faria ile bir araya gelerek bozulan ilişkilerin onarılacağını söyledi.
Carlos Faria, "Vakti geldiğinde ülkelerimizi temsil edecek ve farklı konsolosluklarda çalışması gereken tüm ekiplerimizin derhal görevlerine başlaması konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.
Leyva da iki ülkenin 2 bin 200 kilometreden fazla sınıra sahip olduğunu anımsatarak, "Büyükelçilerin ve diğer diplomatik konsolosluk yetkililerinin atanmasıyla, önümüzdeki 7 Ağustos'tan itibaren ikili ilişkilerin kademeli olarak normalleştirilmesi için taraflar isteğini ortaya koydu" dedi.
Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 7 Ağustos'ta görevi devraldıktan hemen sonra Venezuela'ya büyükelçi atayacağı bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.
İLİŞKİLER OCAK 2019'DA KESİNTİYE UĞRAMIŞTI
Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.
Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.
Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.
Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş, müzakerelerin ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.
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