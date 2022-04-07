Kolombiya onayladı: 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı ABD'ye iade edilecek
Onlarca cinayet, insan kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi, Kolombiya Yüksek Mahkemesi tarafından 'hiçbir koşul olmaksızın' onaylandı.
Kolombiya'da Yüksek Mahkeme, uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iadesi kararını verdi. Yüksek Adalet Divanı Ceza Dairesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silahlı örgüt kurmaktan hüküm giyen Otoniel'i ABD'ye iadesini hiçbir koşul olmaksızın onayladı.
Kolombiya'da onlarca cinayet, insan kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de ise bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirildi.
ABD Florida Güney Bölgesi Mahkemesi ve New York Doğu Bölgesi Mahkemesince 2 Kasım 2021'de iadesi istenen Otoniel'in suç dosyası kabarık olduğundan öncelikli olarak Barış ve Hakikat Komisyonu için Özel Yargı Yetkisine ifade vermişti.
OTONİEL'İN YAKALANMASI
Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 23 Ekim 2021'de "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.
Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu. ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.
Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.
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