Kolombiya Senatosu’nda bir ilk: Yolsuzlukları 'beyaz fil' olarak anlattı, senatör oldu

Kolombiya’da yeni yasama döneminin başlamasıyla 102 senatör yemin ederek görevine başladı. Törene 32 kadın ve 69 erkek senatörün yanı sıra beyaz fil kostümüyle katılan Luis Carlos Rúa damga vurdu.

Göbekli, beyaz pelüş kostümüyle Kongre’nin tören salonundaki dar koridordan ilerleyen Rúa, diğer senatörlerin arasında yemin etti. Rúa, tören boyunca kostümünün başlığını yalnızca kısa sürelerle çıkardı.

34 yaşındaki Rúa, seçim kampanyasının büyük bölümünü kimliğini gizleyerek yürüttü. “Beyaz Fil” anlamına gelen “Elefante Blanco” karakteriyle tanınan Rúa, yüzünü seçimden yalnızca üç gün önce gösterdi.

“Beyaz fil” ifadesi, Kolombiya’da yüksek maliyetlerle başlatılan ancak tamamlanmayan, terk edilen veya işlevsiz kalan kamu projelerini tanımlamak için kullanılıyor.

Rúa, yaklaşık beş yıl boyunca sosyal medya üzerinden bu tür projeleri gündeme taşıdı. Yayımladığı videolar yüz binlerce kez izlenirken bazı projelerde çalışmaların yeniden başlatılması sağlandı.

Yaklaşık 124 bin oy alan Rúa, ülkenin en fazla oy alan senatörlerinden biri oldu. Kolombiya’daki yaklaşık 1100 belediyenin neredeyse tamamından en az bir oy aldı.

“DAHA ÖNCE HİÇBİR SENATÖR BÖYLE GÖREVE BAŞLAMADI”

Yemin törenini “muhteşem” olarak nitelendiren Rúa, dünyada daha önce benzer bir göreve başlama töreni yaşanmadığını savundu.

Rúa, kostümü her oturumda giymeyeceğini belirterek, “Kostüm belirli durumlar için. Her tartışma aynı derecede önemli değil” dedi.

Rúa’nın “Beyaz Fil” karakterini oluşturma süreci 2019 yılına dayanıyor. O dönem yaklaşık 500 bin nüfuslu Pereira kentinin belediyesinde çalışan Rúa, yönetimin çalışanlara belirli bir aday için oy toplama baskısı yaptığını öne sürdü.

Bir konuşmayı kaydederek basına sızdıran Rúa, bunun ardından ölüm tehditleri aldığını ve kenti terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Medellin’e taşınan Rúa, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını gündeme taşımaya devam etme kararı aldı. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bunu kimliğini gizleyerek yaptı.

ÇAMURUN VE KİRLİ SULARIN İÇİNE GİRDİ

Rúa, beyaz fil karakterinin tasarımını bir illüstratöre çizdirdi ve kostümü bir terziye hazırlattı. İlk videosunu Kasım 2021’de tamamlanmamış bir yol hakkında yayımladı.

Daha sonra köprüler, okullar, tüneller ve hastanelerle ilgili onlarca video hazırladı. Görüntülerde sesi değiştirilmiş şekilde konuşan Rúa, kimi zaman çamurlu yollarda yürüdü, kimi zaman da kirli suların içine girdi.

Beyaz pelüş kostümün bu çekimler sırasında kirlendiğini belirten Rúa, bu nedenle yedek bir kostüm bulundurduğunu söyledi.

Kostümün içinde aşırı sıcak olduğunu ifade eden Rúa, “Yine de bunu yapmak gerekiyor. Çünkü devletin gitmediği yerlere gidiyorum” dedi.

Rúa, seyahatlerinin masraflarını serbest çalışarak, “Beyaz Fil” oyuncakları satarak ve kitlesel fonlama kampanyaları düzenleyerek karşıladı.

Ancak bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını belirten Rúa, denetim çalışmalarını senatör maaşıyla devam ettirebilmek amacıyla siyasete girmeye karar verdi.

Adaylığını aralık ayında duyuran Rúa, güvenliğini korumak amacıyla seçimlere kadar kimliğini gizledi.

Siyasi analist Gabriel Cifuentes, Rúa’nın seçilmesinin hem sosyal medyanın seçimlerde artan etkisini hem de geleneksel siyasete karşı büyüyen tepkiyi gösterdiğini söyledi.

Cifuentes, siyasetin giderek yolsuzlukla ilişkilendirildiğini belirterek, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan aktivistlerin sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşabildiğini ifade etti.

ÇUKURDA DÜŞEREK ÖLEN BABASININ ADINI YASAYA VERECEK

Rúa’nın yasa teklifleri arasında belediyelerin yol çukurlarının onarımı için özel bütçe ayırmasını zorunlu hale getiren bir düzenleme de bulunuyor.

Teklifin, 2024 yılında çukurlu bir sokakta düşerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki babası Darío Rúa’nın adını taşıması planlanıyor.

Rúa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda solcu aday Iván Cepeda ile aşırı sağcı iş insanı ve avukat Abelardo de la Espriella arasında tercih yapmayarak boş oy kullandığını söyledi.

“Ben soldan, sağdan veya merkezden değilim. Bağımsızım” diyen Rúa, yeni yönetim karşısında siyasi denetim görevini sürdüreceğini belirtti.

YEMİN TÖRENİNİN TAŞINMASINA DESTEK VERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Rúa, seçilmiş Cumhurbaşkanı De la Espriella’nın göreve başlama töreninin başkent Bogota’dan yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Cali’ye taşınmasını öngören teklife destek verdiği için eleştirildi.

Teklif, Senato’da 30’a karşı 58 oyla kabul edildi.

Eleştirmenler, seçim kampanyasını kamu kaynaklarının israfına karşı mücadele üzerine kuran Rúa’nın, yüzlerce davetli ve görevlinin bir günlük tören için başka bir kente taşınmasına destek vermesini çelişkili buldu.

Rúa ise kararının, uzun süredir ihmal edildiğini söylediği bir bölgede devletin varlığını göstermek amacı taşıdığını savundu. Törenin yerinin değiştirilmesine rağmen maliyetin, Gustavo Petro’nun 2022’deki göreve başlama töreninden daha düşük olacağını öne sürdü.

Rúa, De la Espriella’nın yemin törenine de “Beyaz Fil” kostümüyle katılacağını açıkladı. Yeni cumhurbaşkanıyla ilişkisinin siyasi denetim temelinde olacağını belirten Rúa, diğer adayın kazanması halinde de aynı tutumu izleyeceğini söyledi.