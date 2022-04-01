Kolombiya'da protestoları finanse ettiği gerekçesiyle 1'i Rus 6 kişi gözaltına alındı

01 Nisan 2022 Cuma, 02:01

Başkent Bogota'daki evinde polis ekiplerince gözaltına alınan 39 yaşındaki Sergei Vagin ile 5 Kolombiyalı, aşırılık yanlısı göstericilere büyük miktarda para aktarmak ve sokakları karıştırmakla suçlanıyor.

Kolombiya'nın en büyük gazetelerinden EL Tiempo'da çıkan habere göre, suçlamalarla bağlantılı olarak Vagin'e ilişkin çok sayıda video, fotoğraf ve kanıtların bulunduğu bildirildi.

Vagin'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, "Kendimi spor bahislerine adadım, canlı yayın yapıyorum çünkü bunu yapmanın en iyi yoluydu, herkesin yapabileceği gibi ve bu bir suç değil" dediği ifade edildi.

Vagin'in avukatı Francisco Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin sabah saatlerinde polis tarafından evinde baskına uğradığını söyledi.

Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, suçlamaların temelsiz olduğu vurgulanarak, "Kolombiya'nın içişlerine karışmak ve müdahale etmek gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın Kolombiya'daki seçimlere karıştığı iddiaları illüzyon ve iftiradır" ifadesi kullanıldı.

PROTESTOLARDA 58 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçmiş, sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili 8 Haziran'da yayımladığı rapora göre, eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

