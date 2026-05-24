Kongo’da Ebola merkezine saldırı: Şüpheli 18 vaka kayıplara karıştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri eyaletinde Ebola salgınına yönelik çalışmalar, yerel halkın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Mongbwalu kasabasında bir grup bölge sakini, cuma gecesi Ebola şüphesi taşıyan ve tanısı doğrulanan hastalar için kurulan tedavi çadırını ateşe verdi. Çadırın, Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından sağlık merkezi bünyesinde kurulduğu belirtildi.

Mongbwalu Hastanesi Direktörü Dr. Richard Lokudi, saldırıda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ancak olayın sağlık çalışanları arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Yangın sırasında hastaların tesisten kaçtığı belirtildi. Dr. Lokudi, Ebola şüphesi bulunan 18 kişinin merkezden ayrıldığını ve şu anda nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı.

Lokudi, “Bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Personel arasında paniğe neden oldu ve 18 şüpheli vakanın toplum içine kaçmasıyla sonuçlandı” dedi.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Bölgedeki sağlık tesislerine yönelik saldırı bununla sınırlı kalmadı. Perşembe günü Rwampara kasabasındaki bir başka tedavi merkezi de ateşe verildi.

Saldırının, Ebola şüphesiyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmesine izin verilmemesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Ebola nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bedenleri yüksek bulaş riski taşıyor. Bu nedenle cenaze işlemleri, hastalığın yayılmasını önlemek için yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından özel güvenlik önlemleriyle yürütülüyor.

Ancak ailelerin cenazeye erişememesi ve geleneksel defin ritüellerinin kısıtlanması, bölgede öfke ve protestolara yol açıyor.

Rwampara’da Ebola hastaları için yapılan toplu defin işlemi cumartesi günü yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Silahlı askerler ve polis defin alanında güvenlik sağlarken, koruyucu kıyafetli Kızılhaç ekipleri mühürlü tabutları toprağa verdi. Aileler ise töreni uzaktan izlemek zorunda kaldı.

TOPLANTILARA KISITLAMA GETİRİLDİ

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Kongo’nun kuzeydoğusunda cenaze törenleri ve 50 kişiden fazla katılımlı toplantılar yasaklandı.

Yetkililer, özellikle cenaze ve toplu etkinliklerin virüsün yayılmasında büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo’daki Ebola salgınının ülke için oluşturduğu riski “yüksek” seviyeden “çok yüksek” seviyeye çıkardı. Örgüt, hastalığın küresel ölçekte yayılma riskinin ise düşük olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo’da 82 vaka ve 7 ölümün doğrulandığını ancak salgının açıklanan rakamlardan çok daha büyük olabileceğini söyledi.

Salgının, Ebola’nın nadir görülen Bundibugyo türünden kaynaklandığı belirtildi. Bu tür için halihazırda kullanılabilir bir aşı bulunmuyor.

Yetkililer, Ituri eyaletinde 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm olduğunu açıkladı. Sürveyans çalışmaları genişledikçe vaka ve ölüm sayısının artabileceği ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA HEDEFTE

Kongo’da görev yapan bir Amerikalı doktorun Ebola testinin pozitif çıktığı, bazı sağlık çalışanlarının da virüse maruz kalmış olabileceği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise Mongbwalu’da görev yapan 3 gönüllüsünün salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gönüllülerin, Ebola ile doğrudan bağlantılı olmayan bir insani görev sırasında cenazelerle temas ettikten sonra virüse yakalanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Jean Kaseya, salgınla mücadelenin yalnızca tıbbi önlemlerle sınırlı kalamayacağını belirterek, yerel halkla güven ilişkisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.