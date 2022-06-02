Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda anlaştı: Operasyon iki ay daha uzatıldı
KDC ve Uganda, ADF’ye yönelik askeri operasyonun süresini uzattı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda, KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri’ne (ADF) yönelik ortak askeri operasyonu iki ay daha uzatma konusunda anlaştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu (FARDC) Tümgeneral Camille Bombele ile Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'nden sorumlu (UPDF) Tümgeneral Kayanja Muhanga bir araya gelerek operasyonun iki ay daha uzatılması konusunda anlaşma imzaladı.
Kayanja Muhanga, çok geniş bir alanda operasyon yürüttüklerini kaydederek, "Operasyon geri dönüyor. Bölgedeki okullar, sağlık merkezleri ve kiliseler tekrar açılacak" şeklinde konuştu.
Uganda, 16 Kasım 2021'de başkent Kampala'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tutuyor.
Bu kapsamda Uganda, geçen yıl aralıkta KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla asker göndermişti. Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.
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