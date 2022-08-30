Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar köye saldırdı: 14 kişi öldü

30 Ağustos 2022 Salı, 09:46

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Bunia şehrinin Lodjo köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda, CODECO üyeleri 12 sivil ve 2 askeri öldürdü.

Saldırganlar bölgedeki evleri yağmalayarak Lodjo’dan uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.