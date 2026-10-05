Konut krizi siyaseti kilitledi: İspanya’da erken seçim kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülkede konut krizine karşı büyüyen protestolar ve hükümetin hazırladığı düzenlemelerin parlamentodan geçmemesinin ardından erken seçim kararı aldı. Genel seçimler 29 Kasım’da yapılacak.

Sánchez, Madrid’deki resmi konutu Moncloa Sarayı’ndan yaptığı televizyon konuşmasında, “İspanyol halkının kendileri ve ülkeleri için nasıl bir gelecek istediğine karar verme zamanı geldi” dedi.

Erken seçim kararı, hükümetin konut krizinin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan iki kraliyet kararnamesine parlamentoda destek bulamamasından üç günden kısa süre sonra geldi.

Söz konusu düzenlemeler, tahliyelerin sınırlandırılması, kiracıların korunması ve uygun fiyatlı konut arzının artırılması gibi önlemler içeriyordu.

Sánchez, hükümetinin görev süresi boyunca “hatalar yaptığını” ve planladığı her şeyi hayata geçiremediğini kabul etti.

Ülkede giderilmesi gereken “çok sayıda adaletsizlik” bulunduğunu söyleyen Sánchez, eşitsizliği azaltacak reformları sürdürebilmek için halk desteğini “yenilemek ve genişletmek” istediğini belirtti.

KONUT KRİZİ SOKAĞA TAŞTI

İspanya’da son günlerde konut fiyatları ve kiralardaki artışa karşı protestolar büyüdü.

Madrid’in merkezi Puerta del Sol Meydanı’nda yüzlerce kişi günlerce kamp kurarken, eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayıldı.

Hükümet verilerine göre yalnızca Madrid’de hafta sonu düzenlenen konut protestosuna 70 binden fazla kişi katıldı.

Göstericiler, yüksek kiralar, tahliyeler ve uygun fiyatlı konuta erişimde yaşanan sorunlara karşı daha kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyor.

Sánchez hükümetinin hazırladığı iki konut düzenlemesi, Halk Partisi (PP), Vox ve Katalan ayrılıkçı Junts’un karşı oylarıyla parlamentoda reddedildi.

Özellikle azınlık hükümetinin kritik oylamalarda desteğine ihtiyaç duyduğu Junts’un karşı çıkması, hükümetin parlamentodaki kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu.

Normal şartlarda 2027’ye kadar görevde kalması beklenen Sánchez hükümetinin erken seçim kararıyla birlikte İspanya’da konut krizi, 29 Kasım’daki seçim kampanyasının en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.