Kore Yarımadası’nda tansiyon yükseldi: Yeni savaş tehlikesi ortaya çıktı

Güney Kore'nin, 21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran tampon bölgede yürüttüğü mayın temizleme operasyonu sırasında meydana gelen patlamanın yol açtığı gerilimin yankıları sürüyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırında yeni savaş tehlikesinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Seul hükümetine karşı egemenlik haklarını kullanma konusunda daha kararlı ve açık tutum sergileneceği ifade edilen açıklamada, mayın temizleme operasyonunda meydana gelen patlamada Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğu belirtilen Güney Kore'nin, Pyongyang'ın uluslararası imajını zedelemeyi amaçladığı değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ülkeye yöneltilen suçlamalar şiddetle reddedilerek, "Bizimle ilgisi olmayan mayınları temizleme girişimlerini önemsemiyoruz ve bu tür tiyatroya kulak asmamızı gerektirecek hiçbir neden yok" ifadesi kullanıldı.

Yonhap ajansının haberinde, Seul'ün Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığıyla (UNC) mayın temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bulgularının açıklandığı belirtilmişti.

Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen ve Güney Koreli 3 askerin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebinin Kuzey Kore tarafından "yerleştirilen" mayınlardan kaynaklandığının belirlendiği aktarılmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.