Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor: Pyongyang, savunma kapasitesi ve caydırıcılığını artırıyor

24 Haziran 2022 Cuma, 10:45

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun 22 Haziran'da başlayan toplantısında üst düzey askeri kurmaylarıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Kuzey Kore'nin savunma kapasitesinin ve caydırıcılığının artırılması kararı alınan toplantının son gününde, olası savaş planları gözden geçirildi, sınır birliklerinin operasyonel yeteneklerinin önemli bir eylem planıyla güçlendirilmesine karar verildi.

Askeri plana dair detay verilmeyen toplantıya ilişkin uzmanlar, hedefin Güney Kore olduğu ve sınır bölgelerine nükleer silah konuşlandırılabileceği uyarısında bulunuyor.

Toplantıda, İşçi Partisi'nin tüm silahlı kuvvetler üzerindeki hakimiyetini güçlendirmenin yolları masaya yatırıldı, bazı "askeri örgütsel" değişiklikler de onaylandı.

Ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması kararı, özellikle son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddiaların ardından geldi.

Kuzey Kore'nin nisan ayında test ettiği yeni bir tür taktik güdümlü silahın cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş kapasitesini büyük ölçüde iyileştirebildiği kaydedildi. Bu silahların ülkenin taktik nükleer silahları ve ateş gücü misyonlarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli olduğu aktarıldı.