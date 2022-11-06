Kore'de 2 madenci enkaz altında kalmıştı: 9 gün boyunca hayatta kaldılar!
Güney Kore'de, 26 Ekim'de çöken çinko madeninde mahsur kalan iki madencinin, 9 gün kahve tozu tüketerek hayatta kaldığı bildirildi.
Güney Kore'nin kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesinde yer alan çinko madeninin çökmesi üzerine 200 metre derinlikte mahsur kalan madenciler kurtarıldı. Yetkililer, 56 ve 62 yaşında olduğu belirtilen madencilerin tavandan damlayan suyu içerek ve hazır kahve tozu tüketerek 9 gün boyunca hayatta kaldığını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, madencilerin, birkaç maden kuyusunun birleştiği bölgede beklediği ve ısınmak için yan yana oturduğu bilgisi paylaşıldı.
"YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDAN..."
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, madencilerin kurtarılmasını "gerçekten mucizevi" şeklinde nitelendirdi. Yoon, "Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Madencilerin, hastanede tedavi altında ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
26 Ekim'de, ülkenin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesindeki çinko maden ocağının çöktüğü ve 2 madencinin de yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kaldığı belirtilmişti.
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