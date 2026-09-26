Korsanlar Iraklı iş insanının gemisini kaçırdı, aşiret üyeleri geri aldı

Irak merkezli Şafak News’in haberine göre, Basra’daki bir aşiretten 40 kişi, Aden Körfezi’nde korsanların ele geçirdiği petrol tankerinin kurtarılması için harekete geçti. Operasyonda saldırgan olduğu öne sürülen yedi kişi yakalanırken mürettebat serbest bırakıldı.

Aşiret lideri Ali el-Şağanbi, cuma günü Irak medyasına yaptığı açıklamada, operasyonda saldırgan olduğu öne sürülen yedi kişinin yakalandığını ve gemi mürettebatının serbest kaldığını söyledi.

El-Şağanbi’nin aktardığına göre, bir Şağanba aşireti mensubuna ait tanker Aden Körfezi’nde seyir halindeyken korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemidekileri rehin alan saldırganların fidye talep ettiği belirtildi.

Iraklı Şağaniye aşireti, aşirete mensup bir iş insanının Somali korsanları tarafından kaçırılan petrol gemisini kendi adamlarıyla takip edip bulduklarını sonra gemiyi ele geçirdiklerini açıkladı.



Somali hükümetiyle koordinasyon kurup gemiye ulaşıyorlar, korsanlarla beş saatten… pic.twitter.com/YZoQ6Shecy — Burak Uzun (@buraktalhauzun) September 25, 2026

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, korsanların ele geçirdiği gemide yaşanan çatışma anlarının yer aldığı görüldü. Yerel medya kuruluşları ve Irak merkezli platformlara göre operasyon, Somali makamlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

AŞİRET ÜYELERİ HAREKETE GEÇTİ

Basra’nın Ebu’l-Hasib ilçesi ile Cikur köyünden aşiret üyelerinin, Irak dışındaki bağlantılarla koordinasyon kurarak tankeri geri almak için harekete geçtiği kaydedildi. El-Şağanbi, saldırgan olduğu öne sürülen kişilerden bazılarının kaçtığını da söyledi.

Haberde tankerin adı, operasyonun ne zaman ve tam olarak nerede düzenlendiği, gemide bulunan kişilerin kimlikleri ve operasyona katılan yetkililer hakkında ayrıntı verilmedi.

Somali’nin Puntland bölgesinden yetkililer de cuma günü yaptıkları açıklamada, geçen ay Somalili korsanların kaçırdığı bir petrol tankerinin takip ve pusu operasyonunun ardından kurtarıldığını bildirdi.

Puntland makamlarının, hafta başında Bandar Beyla kasabası yakınlarında denizde alıkonulan tankeri ve üç gemiyi takibe aldığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre takip, korsanların Somali kıyıları boyunca güneye yönelmesine yol açtı.

GARACAD AÇIKLARINDA PUSU

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, “Sibu 1” adlı geminin Garacad’ın güneyinde demirli olduğu sırada Puntland’ın kullandığı büyük bir geminin açık denizde pusu kurduğunu ve tankeri hazırlıksız yakaladığını söyledi.

Somalili yetkililer, korsanların kaçırılmış üç tankeri daha ellerinde tuttuğunu bildirdi. “Honor 25”, “MT Eureka” ve “MT Asana” adlı gemilerin güneydeki Galmudug bölgesinde bulunan Hobyo kıyı kentine doğru götürüldüğü belirtildi.

Yetkililere göre “MT Honor 25” ve “MT Eureka” milyonlarca dolar değerinde yakıt taşıyordu. Korsanların yakıtı boşaltarak karaborsada satmak amacıyla varilleri indirdiği görüldü.