Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic: Kosova, Metohija'yı işgal etmeye çalışıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:56

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:56

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova'nın, Metohija'yı işgal etmeye çalıştığını savundu.



Vucevic, "Priştine'nin tek taraflı, yasadışı, gayrimeşru kararları ve her şeyden önce Priştine'nin Arnavut yönetimi tarafından Kosova ve Metohija'nın kuzeyini işgal etme girişimi nedeniyle güvenlik ve barış durumu şu an son derece zor" dedi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Priştine'nin tek taraflı eylemlerinin kötü senaryolara yol açabileceği konusunda uluslararası toplumları ve bölge toplumlarını defalarca uyardığını hatırlatan Vucevic, "Ne yazık ki olan budur" dedi.

Vucevic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin izlediği yolun "gerginliğe, çatışmalara, yaralanmalara, ateş açılmasına ve gördüğümüz her şeye yol açtığına" dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyindeki Leposavic, Zubin Potok ve Zvecan belediyelerindeki gerginlik, 26 Mayıs'ta Kosova kolluk kuvvetlerinin, Sırp nüfusun neredeyse tamamının seçimleri boykot etmesine rağmen seçilen yeni belediye başkanlarının göreve başlamasını mümkün kılmak için yerel yönetim binalarına el koymaya çalışmasının ardından tırmandı.

29 Mayıs'ta Kosova'daki NATO liderliğindeki uluslararası güvenlik gücü (KFOR) idari binaları kordon altına alarak protestocularla çatıştı.