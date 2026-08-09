Kosova Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Başbakan Kurti'ye yumurtalı saldırı

Kosova’da uzun süredir devam eden siyasi kriz, bu kez Meclis’te yaşanan protestoyla gündeme geldi. Cumartesi günü gerçekleştirilen oturum sırasında muhalefet milletvekilleri, Başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti.

Olay, 7 Haziran’da yapılan erken seçimlerin ardından Meclis’in yeni dönem çalışmalarının şekillendirilmesine yönelik kritik görüşmeler sırasında yaşandı.

Kosova’da 7 Haziran’da gerçekleştirilen erken seçimler, ülkede yaklaşık 16 aydır devam eden siyasi çıkmazı sona erdirmeye yetmedi.

Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetëvendosje) seçimleri ilk sırada tamamlasa da parlamentoda tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Meclis aritmetiğinde oluşan kırılgan tablo, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliği sürdürürken siyasi partiler arasındaki gerilim de artıyor.

Meclis’te yaşanan yumurtalı protesto, seçimlerin ardından devam eden siyasi anlaşmazlığın son yansıması oldu.