Kosova'dan Sırbistan'a mesaj: Dikkatliyiz, korkmuyoruz

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:33

Kosova’nın ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını yürürlüğe sokacağını açıklaması ile geçtiğimiz günlerde Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Reuters’a verdiği röportajda, Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilime değindi.

Albin Kurti, Sırbistan’ın Kosova’ya karşı saldırgan bir politika izlediğini ifade ederek, "Belgrad’ın bu saldırgan politikalarının şu ya da bu şekilde Kosova’ya yönelik bir saldırıya dönüşebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Dikkatliyiz ama korkmuyoruz. Bize bu hafta ya da önümüzdeki hafta saldıracaklarını söylemiyorum, ancak artan gerilim nedeniyle yeni çatışma ihtimalini dışlamak tamamen sorumsuzluk olur" dedi.

Kurti, Rusya’nın iki ülke arasındaki gerilimdeki rolüne de değinerek ve Sırbistan’ın başlıca müttefiki olan ve Kosova’nın Birleşmiş Milletlere (BM) üyeliğini veto eden Rusya’yı, Kosova’da yeni etnik gerilimleri körüklemekle suçlayarak, “Despot (Rus) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin bir savaş adamıdır ve savaşı normalleştirmek istediği için savaşı yaymakla ilgilenir” dedi.

'KOSOVA ARTIK BİR DEVLET'

Albin Kurti, “Güvenlik ve savunmaya dair kurumlarımız ve organlarımız var. Kosova artık bir devlet, 1998 yılında değiliz. Yıl 2022 bu yüzden egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, demokrasimizi, hukukun üstünlüğünü, anayasamızı savunmak ve ilerlemek için öncekinden daha hazırız" dedi.

Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in iki ülke arasındaki son gerilimin ardından 18 Ağustos’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kosova ve Sırbistan, aralarındaki sorunları çözmek için Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde diyaloğa açıklar fakat bugüne kadar iki ülke arasında çok az ilerleme kaydedildi.