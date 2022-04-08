Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü
Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.
Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanı'ndan kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.
Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"HİDROLİK BİR SORUN"
Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.
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