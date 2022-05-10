Kral Abdullah: İsrail'in baskıları, Kudüs'teki Hristiyan varlığını da etkiliyor
Ürdün Kralı, İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, 6 Mayıs Cuma günü itibarıyla ABD'nin New York kenti ziyaretini başlattı.
Kral Abdullah, New York'taki temasları kapsamında Hristiyan bazı yetkililerle bir araya gelerek, "Arap Hristiyanlar, Orta Doğu'nun hem geçmişi hem bugünü hem de geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.
Abdullah, Hristiyanların bölgedeki varlığını korumak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, Filistin'in işgal altındaki topraklarında bulunan kiliselerin radikal örgütlerin ihlallerine veya yüksek vergilere maruz kaldığını aktardı.
BİRLİĞİ KORUMA ÇAĞRISI
Kral Abdullah, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsalları üzerindeki vesayetin kendileri için şeref olduğunu dile getirerek, Müslüman ve Hristiyan toplumlarının birliğini korumayı önemsediklerini vurguladı.
Abdullah, ülkesinin farklı dinlere mensup kişilerin barış içinde yaşamını sürdürmesi ve istikrar için çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, Filistin-İsrail anlaşmazlığı başta olmak üzere tüm krizlere siyasi çözüm çağrılarını yineledi.
Abdullah ayrıca, Kudüs'teki durumun tehlikeli olduğunu ve her yıl gerginliğin tırmanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü baskılarının Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.
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