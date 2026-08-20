Kraliyet cephesinde sürpriz gelişme: Harry ve Meghan İngiltere’ye taşınıyor

İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yaklaşık 6 yıldır yaşadıkları ABD’den ayrılarak İngiltere’ye dönmeye hazırlandıkları iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin bu ayın sonunda İngiltere’ye taşınması planlanıyor.

LONDRA DIŞINDA YAŞAYACAKLAR

Haberlere göre Harry ve Meghan, dönüşlerinin ardından Londra dışında bulunan ve Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet’in de eylül ayında İngiltere’de bir okula başlayacağı öne sürüldü.

KRAL CHARLES'A BİLGİ VERİLDİ

İngiliz basını, Kral 3. Charles’ın Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildiğini aktardı.

Harry ve Meghan, 2020 yılında Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakarak İngiltere’den ayrılmış, daha sonra ABD’nin California eyaletine yerleşmişti.