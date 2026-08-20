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Kraliyet cephesinde sürpriz gelişme: Harry ve Meghan İngiltere’ye taşınıyor

Kraliyet cephesinde sürpriz gelişme: Harry ve Meghan İngiltere’ye taşınıyor

20.08.2026 08:50:00
Güncellenme:
AA
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Kraliyet cephesinde sürpriz gelişme: Harry ve Meghan İngiltere’ye taşınıyor

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın 6 yılın ardından İngiltere’ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basını, çiftin çocukları Archie ve Lilibet’in de eylül ayında İngiltere’de okula başlayacağını yazdı.
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İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yaklaşık 6 yıldır yaşadıkları ABD’den ayrılarak İngiltere’ye dönmeye hazırlandıkları iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin bu ayın sonunda İngiltere’ye taşınması planlanıyor.

LONDRA DIŞINDA YAŞAYACAKLAR

Haberlere göre Harry ve Meghan, dönüşlerinin ardından Londra dışında bulunan ve Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet’in de eylül ayında İngiltere’de bir okula başlayacağı öne sürüldü.

KRAL CHARLES'A BİLGİ VERİLDİ

İngiliz basını, Kral 3. Charles’ın Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildiğini aktardı.

Harry ve Meghan, 2020 yılında Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakarak İngiltere’den ayrılmış, daha sonra ABD’nin California eyaletine yerleşmişti.

İlgili Konular: #II. Elizabeth #İngiltere Kraliçesi #Meghan Markle #Prens Harry

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